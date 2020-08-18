شكرا لقرائتكم خبر عن كيتى بيرى تكشف عن غرفة طفلتها الأولى قبل أيام من الولادة.. فيديو وصور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ظهرت النجمة العالمية كيتي بيرى في بث مباشر لمتابعيها وجمهورها مؤخرا من داخل غرفة مولودتها الأولى قبل ولادتها بأيام، حيث أعطت معجبيها نظرة خاطفة على حضانة ابنتها، فيما تداول رواد السوشيال ميديا مقطع الفيديو الذي لاقى تفاعلا كبيرا بين متابعيها.

وقالت النجمة العالمية كيتي بيرى موجهة حديثها إلى جمهورها في مقطع الفيديو: "سأريكم الغرفة الصغيرة.. هل أنت جاهز؟ فقط قليلا. مجرد نظرة خاطفة صغيرة! لدي بعض الملابس الصغيرة على الحائط، وبعد ذلك لدي غرفة وردية صغيرة."



كيتي بيري من غرفة مولدتها الأولى (1)

وفي وقت سابق، سلطت صحيفة "ذا صن" البريطانية، الضوء على النجمة العالمية كيتي بيرى في أحدث ظهور لها في الأيام الأخيرة من حملها، أثناء تجولها في سانتا باربارا بولاية كاليفورنيا.

ونشرت صحيفة "ذان صن" عددا من الصور للنجمة العالمية كيتي بيرى، خلال توجهها إلى التسوق بولاية كاليفورنيا الأمريكية قبل أيام من موعد ولادتها، وذلك بعدما سافرت من لوس أنجلوس إلى مسقط رأسها لتكون مع العائلة، حيث من المقرر أن تلد هذا الشهر.

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كيتي بيري من غرفة مولدتها الأولى (2)

وارتدت كيتي بيري فستانا أرجواني حتى الركبة، مرتدية كمامة وتمسك إحدى المجلات وهاتفها الذكي، كما ارتدت نظارة شمسية بجانب الكمامة للوقاية من فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد 19".

وتحدثت النجمة العالمية كيتي بيرى عن ألبومها الجديد "SMILE"، الذى ينتظره الملايين من شتى أنحاء العالم، حيث أكدت كيتي البالغة من العمر 35 عاما قائلة "ألبومى الجديد ملىء بالأمل والمرونة والفرح ورحلتى الخاصة للجحيم أيضا".



كيتي بيري من غرفة مولدتها الأولى (3)

بينما كشفت عن أكثر أغنية مقربة لقلبها حتى الآن بالألبوم الجديد، حيث أكدت أن أغنية " Smile" هي الأفضل والأقرب لقبلها أو آخر أغنية في الألبوم الخاص بها والتي تسمى" What Makes a Woman "، وذلك حسب موقع "بيلبورد" الشهير، وأشارت كيتي إلى أن هذه الأغنية رائعة عن مدى تنوع النساء وقابليتهن للتكيف.



كيتي بيري من غرفة مولدتها الأولى (4)

يذكر أن كيتي بيري البالغة من العمر 35 عاما طرحت في منتصف الشهر الماضى أغنية " Smile "، وهي واحدة من أغنيات ألبومها الجديد الذي يترقب طرحه عدد كبير من محبي وعشاقي الموسيقي من مختلف الأعمار ، حيث استطاعت كيتي بيري التي تنتظر مولودها الأول من خطيبها النجم العالمي أورلاندو بلوم أن توفق بين هذه الفترة الصعبة "فترة الحمل" وتقديمها أعمال فنية مميزة و تستكمل تنفيذ البومها الجديد و كأن كيتي بيري ترفع شعار أنها قادرة علي القيام بكل الأدوار في نفس الوقت.