شكرا لقرائتكم خبر عن بن أفليك وآنا دى أرماس فى جولة بشوارع كاليفورنيا على دراجته النارية الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رصدت عدسات المصورين النجم بن أفليك بصحبة صديقته آنا دى أرماس فى جولة على دراجته النارية الجديدة، وارتديا خوذات متطابقة فى برينتوود فى كاليفورنيا، وهى الدراجة التى ربما يكون حصل عليها كهدية عيد ميلاده.

وفي سياق متصل أعلن بن أفليك كتابة سيناريو لفيلم "The Big Goodbye" المقتبس عن راوية تحمل نفس الاسم، كما سيخرجه وسيشارك فى إنتاجه مع لورن مايكلز.

والفيلم مقتبس من رواية "The Big Goodbye: Chinatown and the Last Years of Hollywood" للمؤلف سام واسون.

والتقطت عدسات المصورين ظهور النجم العالمى بن أفليك مع صديقته النجمة العالمية آنا دي أرماس، مؤخرًا أثناء تواجدها في شاطئ فينيسيا المتواجد في مدينة كاليفورنيا الأمريكية، لقضاء عطلتهما الصيفية بعد انتهاء فترة عزلهما الصحى بسبب فيروس كورونا.

Advertisements

ونشرت صحيفة ديلي ميل البريطانية صور النجم العالمي برفقه صديقته وكلبهما بالقرب من شاطئ فينيسيا، وهما يقومان بنزهة ويرتديان الكمامات الطبية تنفيذاً لإجراءات الوقاية من الفيروس القاتل.

وظهر النجم العالمي الفائز بجائزة الأوسكار والبالغ من العمر 47 عاماً وهو يتجول برفقه صديقته النجمة الإسبانية صاحبة الأصول الكوبية وهي ترتدي ملابس كلاسيكية.