ليالي الصيفية| فيفي عبده في الساحل الشمالي وميرهان حسين أمام حمام السباحة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

مع حلول فصل الصيف، يحرص نجوم الفن على الاستمتاع بأوقاتهم في المصايف والمتنزهات، داخل وخارج مصر.

ونرصد في التقرير التالي صور بعض النجوم في رحلاتهم:

ساندي علي

نشرت الفنانة ساندي علي صورة لها من أحد الأماكن الساحلية، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت في الصورة بملابس صيفية باللون الأبيض.

ريم مصطفى

نشرت الفنانة ريم مصطفى صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها من أمام البحر، خلال الاستمتاع بعطلتها الصيفية.

ريم سامي

نشرت الفنانة الشابة ريم سامي صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها من أحد الشواطئ.

إنجي شرف

نشرت الفنانة إنجي شرف صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بـ"كاش مايوه" من أمام البحر.

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إنجي المقدم

نشرت الفنانة إنجي المقدم صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها مرتدية "برنيطة" على رأسها، من أمام البحر، خلال الاستمتاع بعطلتها الصيفية.

أحمد فريد

نشر الفنان أحمد فريد صورة، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهر فيها من أحد الأماكن الساحلية.

فيفي عبده

نشرت الفنانة فيفي عبده صورة لها من الساحل الشمالي، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلقت :"يا صباح الفل، الساحل الشمالي".

ميرهان حسين

نشرت الفنانة ميرهان حسين صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها أمام "حمام السباحة"، خلال الاستمتاع بعطلتها الصيفية.

ياسمين رئيس

نشرت الفنانة ياسمين رئيس صورة جديدة لها، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بملابس صيفية.