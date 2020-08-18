"المهن الموسيقية" تحيل أحمد سعد للتحقيق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- ضياء مصطفى:
قرر مجلس نقابة المهن الموسيقية، في اجتماعه الذي انتهى منذ قليل، إقامة دعوى قضائية ضد حسن شاكوش لمزاولته المهنة دون تصريح، بالمخالفة للقانون واللوائح المنظمة للعمل بنقابة المهن الموسيقية.
كما قرر المجلس، حسب البيان الصادر، إحالة المطرب أحمد سعد إلى التحقيق لطرحه أغنية مع "شاكوش" غير المصرح له بالعمل من النقابة.
وأيضا قرر المجلس مخاطبة كل شركات الإنتاج الفني المرئي والمسموع بضرورة عدم التعامل مع غير المصرح لهم بمزاولة المهنة.
وتابع المجلس في بيانه: "سوف نتخذ كافة الإجراءات القانونية ضد أي جهة تخالف ذلك خرقا لقواعد القانون والنظام العام".
وكان أحمد سعد قد تعاون مع حسن شاكوش، في طرح أغنية "100 حساب"، رغم رفض نقابة المهن الموسيقية، ذلك.
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