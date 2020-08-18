نيكول سابا عن كورونا :"لازم البلد بتسكر برًا وجوًا وأرضًا"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

انتقدت الفنانة اللبنانية نيكول سابا الشعب اللبناني بسبب تزايد أعداد المصابين بفيروس كورونا.

وطالبت نيكول الحكومة اللبنانية بإغلاق البلاد، وكتبت تغريدة، عبر حسابها بموقع "تويتر": "لازم البلد بتسكر برًا وجوًا وأرضًا، وإلا ما حدا رح يزمط من كورونا، وكلو رح ينلقح".

وتعاقدت الفنانة نيكول سابا مؤخرا على مسلسل "الوجة الآخر"، قصة ماجد المصري وسيناريو وحوار فداء الشندويلي وإخراج سميح النقاش، والبطولة لنسرين طافش وندى موسى وهبة الأباصيري وأحمد سعيد عبد الغني ومادلين طبر وعماد رشاد، وتدور أحداث العمل حول التغلب على صعوبات الحياة وكيف يتمكن الإنسان من أخذ حقه على الرغم من العوائق".