محمد إمام ينشر بوسترات غير رسمية لمسلسل "الملك"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

نشر الفنان محمد إمام عدة بوسترات غير رسمية لمسلسله "الملك"، الذي يخوض به السباق الرمضاني لعام 2021، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام".

وعلق "إمام" على الصور: "جزء من إفيشات غير رسمية عملها أحلى جمهور، بإذن الله حاجة تليق بجمهور عظيم زيكم، الملك 2021، إن شاء الله، دعواتكم".

وعرض لمحمد إمام في الموسم الرمضاني لعام 2019 مسلسل "هوجان"، وهو من تأليف محمد صلاح العزب، وإخراج شيرين عادل، بطولة كريم محمود عبدالعزيز، عبير صبري، صلاح عبدالله، رياض الخولي، أوس أوس، أسماء أبواليزيد، وهاجر أحمد، فيما غاب عن المشاركة في موسم رمضان 2020.