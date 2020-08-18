الحلفاوي: "رغم تألق أسوان.. الأهلي رجع لأهم ميزة فيه"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

علق الفنان نبيل الحلفاوي على لقاء الأهلي وأسوان، في المباراة المقامة اليوم على ستاد القاهرة ضمن الجولة الـ20 لمسابقة الدوري الممتاز.

وكتب الحلفاوي تغريدة، عبر حسابه بموقع "تويتر": "ما زلت عند رأيي رغم تألق أسوان.. الأهلي رجع لأهم ميزة.. الإيقاع السريع واللعب من لمسة واحدة والتحرك بدون كرة.. ينقصه تدريب مكثف على دقة التمرير والسيطرة على الكرة (عدم فقدها بسهولة)".

ويتقدم الأهلي على أسوان، بهدفين مقابل لا شيء، حتى الآن.