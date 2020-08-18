محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:
علق الفنان نبيل الحلفاوي على لقاء الأهلي وأسوان، في المباراة المقامة اليوم على ستاد القاهرة ضمن الجولة الـ20 لمسابقة الدوري الممتاز.
وكتب الحلفاوي تغريدة، عبر حسابه بموقع "تويتر": "ما زلت عند رأيي رغم تألق أسوان.. الأهلي رجع لأهم ميزة.. الإيقاع السريع واللعب من لمسة واحدة والتحرك بدون كرة.. ينقصه تدريب مكثف على دقة التمرير والسيطرة على الكرة (عدم فقدها بسهولة)".
ويتقدم الأهلي على أسوان، بهدفين مقابل لا شيء، حتى الآن.
كانت هذه تفاصيل خبر الحلفاوي: "رغم تألق أسوان.. الأهلي رجع لأهم ميزة فيه" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.