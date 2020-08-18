فيديو| محمد رمضان وسط محبيه في الساحل الشمالي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:
نشر الفنان محمد رمضان مقطع فيديو، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرم"، خلال تواجده في الساحل الشمالي.
وظهر "رمضان" في الفيديو وهو يلتقط بعض الصور التذكارية مع معجبيه، على أحد الشواطئ.
وعلق محمد رمضان على الفيديو :"السعادة هي جمهوري، ربنا يديم الحب بينا".
وعرض للفنان محمد رمضان في السباق الرمضاني الماضي مسلسل "البرنس"، بطولة روجينا، دنيا عبد العزيز، عبد العزيز مخيون، محمد علاء، أحمد زاهر، ومن إخراج محمد سامي.
من ناحية أخرى، طرح محمد رمضان مؤخرًا أحدث أغنياته "تيك توك" وهى من كلمات فرغلي بلاكس وسوبر ساكو، وألحان فرغلي بلاكس ودا كابوس، ومن إخراج حسام الحسيني.
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