المهن الموسيقية تقرر إقامة دعوى قضائية ضد حسن شاكوش.. والسبب

قرر مجلس نقابة المهن الموسيقية في اجتماعه الذي انتهى منذ قليل إقامة دعوى قضائية ضد حسن شاكوش لمزاولته المهنة بدون تصريح وذلك بالمخالفة للقانون واللوائح المنظمة للعملبنقابة المهن الموسيقية، كما قرر المجلس إحالة المطرب أحمد سعد إلى التحقيق لطرحه أغنية مع شاكوش غير المصرح له بالعمل من النقابة
وأيضا قرر المجلس مخاطبة كل شركات الإنتاج الفني المرئي والمسموع بضرورة عدم التعامل مع الغير مصرح لهم بمزاولة المهنة وسوف تتخذ كافة الإجراءات القانونية ضد أي جهة تخالف ذلك خرقا لقواعد القانون والنظام العام.
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