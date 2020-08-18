تامر فرج: جاري تصوير الجزء الثاني والثالث من الآنسة فرح

قال الفنان تامر فرج، إنه منشغل حاليًا بتصوير الجزء الثاني والثالث من مسلسل الآنسة فرح، مع رانيا يوسف وأسماء أبواليزيد وأحمد مجدي ومحمد الكيلاني ومريمالخشت، المقرر عرضه في شهر نوفمبر المقبل.
وأضاف تامر فرج، خلال استضافته في برنامج جوليو ورميت، والمذاع عبر شاشةقناة النهار: بكتب حاليًا فيلم جديد، مأخوذ من فكرة أتهرت في كل السينمات العربي والأجنبي من أول فيلم المليونير لإسماعيل ياسين لحد فيس أوف.
وتابع تامر فرج: الجديد في الأمر أن السيناريو يُكتب بطريقة مختلفة.
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