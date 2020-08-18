نانسى عجرم: تفجير مرفأ بيروت أصابنا بالحزن والإحباط والخوف الشديد

قالت النجمة نانسي عجرم، إن تفجير مرفأ بيروت الذي وقع في 4 أغسطس، الجارى كان تفجيرًا شديدًا لم ترى لبنان مثله، حتى أوقات الحروب التي شهدتها البلاد، وتابعت: ما شفنا مثله من قبل رغم أننا ممررنا بحروب

.. وعمنا شعور حزن وخوف وإحباط، شئ كان رهيب صراحة.

وأضافت نانسي عجرم، خلال اتصال هاتفي ببرنامج التاسعة، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى بالتليفزيون المصري، أنه فهو

اتضاح الأمور وتجاوز الصدمة بدأ كل لبناني يطمئن على ذويه، كون الإنفجار طال نصف العاصمة اللبنانية بيروت.

وأكدت نانسي عجرم، أن جميع اللبنانيين مازالوا يعانون من هذا الإنفجار، والوجع مازال داخل كل لبناني إلى الآن، لافتة إلى أن غالبية منازل العاصمة شعروا بقوة الانفجار، وتابعت: الجو العام في البلد موجوع.