نانسى عجرم لـ وائل الإبراشي: الله يحمى لبنان ومصر

علقت النجمة اللبنانية نانسي عجرم، على الاحتجاجات التى تعم لبنان الآن، قائلة: قوت الشعب اللبناني في وحدته وهو قادر على بناء الدمار الناتج عن تفجير المرفأ، لافتةإلى أن الشعب اللبناني ورغم الكوارث التى يشهدها إلا أنه شعب يحب الحياة، كون واعى ومدرك لحقوقه.
ووجهت نانسي عجرم، خلال اتصال هاتفى ببرنامج التاسعة، الذى يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى بالتليفزيون المصري، أن الشكر إلى الدولة المصرية والشعب المصري، على دعمه ومساندته للشعب اللبناني، وتابعت: الله يحمي لبنان ومصر وكل دول العالم.
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