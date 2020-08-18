شاهد .. تالنت دبليو إم تزيح الستار عن أحدث أعمالها كوزمو

كشفت شركة تالنت دبلو إم عن أحدث أعمالها الفنية، وجاء ذلك عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

وطرحت تالنت دبليو ام أفيش العمل، والذي يحمل اسم كوزمو،

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وهو من تأليف هشام هلال، وإنتاج وليد منصور، والمقرر عرضه قريبًا.

يذكر أن تالنت دبليو إم إنتجت مؤخرًا فيلم كازابلانكا، والفيلم من تأليف هشام هلال، وإخراج بيتر ميمي، وبطولة كل

من أمير كرارة، غادة عادل، خالد إرجنتش، إياد نصار، عمرو عبدالجليل، محمود البزاوي، لبلبة، أحمد داش، بيومي فؤاد، مصطفى شعبان، بلال التونسي، ناني الديب، ناردين عبدالسلام، نسرين نوبير، هاني سعد، عاصم سامي، حسن الجزائري، عبد اللطيف شوقي، أحمد فهمي، نيللي كريم، محمد عبدالسيد، سلمى جلال، أحمد جمال سعيد، كريمة غيث.