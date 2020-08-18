بالفيديو .. محمد رمضان يلتقي بجمهوره على شاطئ البحر

نشر الفنان محمد رمضان مقطع فيديو جديدة، عبر حسابه الرسمي علي موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".
وظهر "رمضان" في الفيديو على أنغام نمبروان، من عطلته الصيفية، وسط الجمهور علي شاطيء البحر، معلقاً: "السعادة هي جمهوري ربنا يديم الحُب بينا".
يذكر أن آخر أعمال النجم محمد رمضان الغنائية، فيديو كليب "تيك توك" مع النجم العالمي سوبر ساكو، والذي حقق 14 مليون مشاهدة، عبر موقع الفيديوهات الأشهر عالمياً "يوتيوب".
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