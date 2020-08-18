تراند اليوم : اتفرج – اول ظهور لسما المصري بالبدلة البيضا في المحكمة

وصلت إلي المحكمة الاقتصادية، الفنانة سما المصري وذلك لنظر جلسة محاكمتها بقضيتها الثانية بعد أن أحالتها النيابة للمحاكمة، لاتهامها بالتحريض على الفسق والاعتداء على قيم المجتمع.

وظهرت سما المصري فى قفص الاتهام ترتدي كمامة ولبس السجن الأبيض، وفقا للتدابير الاحترازية التى تتبعها المحاكم لمنع انتشار فيروس كورونا.

وكانت قد قضت الدائرة الأولى بمحكمة جنح القاهرة الاقتصادية برئاسة المستشار رامى عباس بمعاقبة سما المصري بالحبس 3 سنوات وتغريمها 300 ألف جنيه ووضعها تحت المراقبة لمدة مساوية للعقوبة في واقعة اتهامها بالتحريض على الفسق والفجور وتقدمت باستئناف على الحكم.

وكان النائب العام المستشار حمادة الصاوي، أمر بحبس “سما” لاتهامها بنشر صور ومقاطع مرئية مُصورة لها خادشة للحياء العام عبر حساباتٍ خاصة بها بمواقع إلكترونية للتواصل الاجتماعي، وإتيانها علانية أفعال فاضحة مخلة، وإعلانها بالطرق المُتقدمة دعوة تتضمن إغراء بالدعارة ولفت الأنظار إليها، واعتداءها على مبادئ وقيم أسرية في المجتمع المصري إنشائها وإدارتها واستخدامها تلك المواقع والحسابات على الشبكة المعلوماتية بهدف ارتكاب الجرائم المذكورة.