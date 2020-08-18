تراند اليوم : ريهام حجاج تخوض رمضان 2021 بمسلسل رومانسي – تفاصيل

تستعد الفنانة ريهام حجاج لخوض السباق الرمضاني لعام 2021 بمسلسل من إنتاج شركة “RAW” لطارق العريان وموسى عيسى، ومن إخراج محمود شكري.

كشف برنامج ET بالعربي أن المسلسل قصة طارق العريان، ومعالجة درامية عمرو الدالي وأحمد وائل، اللذان حققا نجاحا كبيرا في رمضان الماضي بمسلسل بـ”100 وش”.

وعن قصة المسلسل، صرح موسى عيسى للبرنامج أن المسلسل ليس تاريخيا ولكنه يدور في حقبة زمنية تاريخية، وقصته تدور في إطار من الرومانسية.

في نفس السياق، أشار البرنامج إلى أن المسلسل ما زال فكرة ولم يكتب منه أية حلقات، لأن المشروع ما زال في بدايته، لدرجة أن فريق العمل لم يستقر على اسم للمسلسل.

يذكر أن ريهام حجاج شاركت في موسم رمضان 2020 بمسلسل “لما كنا صغيرين”، من إخراج محمد علي وتأليف أيمن سلامة، وبطولة ‏خالد ‏النبوي ‏ومحمود ‏حميدة ‏وكريم ‏قاسم، ‏ونسرين ‏أمين ونبيل عيسى ومحمود حجازي وهاني عادل‎.‎‏