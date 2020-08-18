تراند اليوم : بضهر مكشوف .. ناهد السباعي مستجمة علي شط البحر – إتفرج

تستمتع الممثلة ناهد السباعي بالإجازة الصيفية على شاطئ البحر.

نشرت ناهد السباهي صورا لها على الشاطئ بملابس البحر صفراء اللون والنظارة الشمسية بتصميم قلب، وعلقت عبر حسابها بتطبيق Instagram كاتبة: “بقبلة من الشمس على أنفي وأصابع قدمي في الرمل”.

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يشار إلى أن ناهد السباعي شاركت في رمضان 2020 في مسلسل “النهاية”.

مسلسل “النهاية” من تأليف عمرو سمير عاطف، إخراج ياسر سامي، إنتاج سينرجي- تامر مرسي ويشارك في بطولته يوسف الشريف، عمرو عبد الجليل، ناهد السباعي، أحمد وفيق، إياد نصار، سوسن بدر، محمد لطفي، محمود الليثي، سارة عادل، سهر الصايغ، باسل الزارو، باسم مغنية، عبد الرحيم حسن، محمد مرزبان، أيمن الشيوي، محمد جمعة وداليا شوقي.

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