تراند اليوم : اتفرج – فيفي عبده بتوريك الحتة البتلو

نشرت الفنانة فيفى عبده صورة جديدة لها عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى للفيديوهات والصور انستجرام.

وظهرت فيفى عبده فى الصورة بإطلاله جريئه وعلقت عليها قائله ” يا صباح الفل الساحل الشمالي بحبك “.

وقوبلت صور فيفى عبده بعاصفة من الانتقادات وجاءت كالتالي :

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– ايه اللي انتي عملاه ده ؟!

– عيب عليكي

– احنا بنحبك يا فيفي بس بلاش الصور دي

واعتادت فيفي عبده على الظهور بوصلات رقص من منزلها لتحارب الملل والروتين نتيجة العزل المنزلي بسبب انتشار فيروس كورونا الذي أصبح وباءً عالميًا.

يُذكر أن أحدث أعمال فيفي عبده مسلسل “مملكة الغجر” الذي قامت ببطولته مع كل من حورية فرغلي، وعزة مجاهد، وأحمد كرارة، وميار الغيطي، وحازم سمير، وسامح الصريطي، وسناء شافع، وصبري عبد المنعم، ومحمد حمزة، وغيرهم من النجوم.