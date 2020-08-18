تراند اليوم : كاد أن ينتحر .. حمادة صميدة ضحية التنمر علي السوشيال ميديا – فيديو

قال الممثل حمادة صميدة إنه يتعرض للتنمر باستمرار بصورة تحزنه وتسبب له القهر، مؤكدًا أنه عندما كتب المنشور الذي أعلن فيه عن حزنه بسبب التنمر لم يكن يقصد أن يلتفت إليه أحد سوى أصدقائه.

أضاف صميدة في مداخلة هاتفية مع الإعلامية إيمان الحصري في برنامج “مساء dmc” على قناة dmc، أنه يعتبر أن شكله رزق من الله، قصر عليه الطريق في التمثيل، ولكنه لم يعد يتحمل التنمر الذي يتعرض له، خاصة عندما يتنمر عليه البعض في التعليقات على حساباته عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث يتلقى تعليقات من نوعية: “ده شكل تقابل بيه ربنا؟ أو روح اعمل لك عملية تجميل”.

أكد حمادة صميدة أنه يعاني من مشكلة تجميلية في أسنانه، وأن هناك أطباء عرضوا عليه أن يصلحوا له هذه المشكلة ولكنه رفض، لافتًا إلى أن الشكل غير مهم فكل ما يهمه هو إسعاد المشاهدين، لذلك فهو حريص على نظافة أسنانه ولكنه لن يغير من خلقة الله، مطالبا الجمهور باحترام شكله وعدم إحباطه بأي تعليقات من هذه النوعية.