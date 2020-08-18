تراند اليوم : بعد انفصالها عن كودي سيمبسون ..هل تستعد مايلي سايروس للزواج؟

تحاول ​مايلي سايروس إعطاء الزواج فرصة ثانية في حياتها، بعد أن سئمت من علاقتها بزوجها السابق كودي سيمبسون الذي تعرفت إليه منذ عام تقريبًا بعد انفصالها عن زوجها الأول ليام هيمسورث، وفقًا لمجلة Life & Style،

ولكن المشكلة الوحيدة في هذا الخبر أن موقع tmz نشر مؤخراً أن مايلي انفصلت عن حبيبها لحقيقة وراء علاقة مايلي وكودي، وصرحت المغنية قائلة، بأنها انفصلت ولم يسبب ذلك الانفصال مشكلة كبيرة لها، وأنها وسيمبسون سيظلان أصدقاء، وهو ما يؤكد أن خبر Life & Style، غير صحيح.

وكشف موقع غاست غيرد انفصال مايلي سايروس عن صديقها كودي سيمبسون بعد 10 أشهر من المواعدة، وأوضح الموقع أن الزوجين انفصلا خلال الأسابيع الماضية، ولم يكشف عن الأمر إلى الآن ولا يعرف سبب الانفصال.