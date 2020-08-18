رنا صلاح الدين - كشفت الفنانة العراقية شهد الياسين سبب اختفائها لعدة شهور عن مواقع التواصل الاجتماعي، وعدم تواصلها مع متابعيها.
الفنانة العراقية قالت إن السبب يعود إلى حملها في طفلها الأول، مشيرة إلى أنها حاليا حامل في شهرها الخامس.
شهد نشرت مقطع فيديو، قالت فيه إنها في الفترة الأخيرة كانت تقول إنها تعاني من زيادة الوزن، كما أن اختفاءها عن مواقع التواصل عدة شهور دفع البعض للسؤال عنها.
وأكدت أنه حان الوقت ليعرف جمهورها أنها حامل في شهرها الخامس، وقامت باستعراض بطنها المنتفخ قليلا، مشيرة إلى أن بطنها مازالت صغيرة، وطلبت من جمهورها الدعاء لها أن يتم حملها على خير وترزق بطفل سليم.
وكانت الفنانة العراقية شهد الياسين قد احتفلت بزفافها في شهر يونيو الماضي، في حفل ضخم، أقيم داخل أحد القاعات الكبرى، بحضور عدد كبير من نجمات الخليج.
كانت هذه تفاصيل خبر شهد الياسين تعلن عن حملها في مولودها الأول.. فيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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