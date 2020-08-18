رضوى الشربيني تتألق بـ "البينك".. وتعلق: مش شخصيتي

رنا صلاح الدين - شاركت الإعلامية المصرية رضوى الشربيني جمهورها بمجموعة صور من جلسة تصوير حديثة خضعت لها.

رضوى تألقت في صور الجلسة، التي نشرتها على حسابها الخاص بموقع "انستجرام"، بفستان طويل من الخلف وقصير من الأمام باللون "البينك" مع نقوش باللون الأسود، ونسقت معه حزام عريض باللون الأسود المزين بفصوص فضية.

الإعلامية المصرية كشفت أنها غير معتادة على ارتداء ملابس بلون "البينك"، حيث قالت: "مع إنها مش شخصيتي... بس أنا لبست Pink".

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وكانت قد انطلقت أولى حلقات الموسم الخامس من برنامج رضوى الشربيني "هي وبس" على قناة "سي بي سي سفرة" يوم الخميس الماضي 13 أغسطس.

يذكر أن رضوى الشربيني كانت قد ودعت مشاهديها وفريق عمل برنامجها "هي وبس"، في آخر حلقات الموسم الرابع من البرنامج، وذلك في شهر إبريل الماضي.

الإعلامية المصرية لم تستطع تمالك دموعها، ووجهت الشكر لكل من ساهم في نجاح البرنامج، مؤكدة أنها في بعض الأحيان كانت ترى ردود فعلها مبالغ فيها، ونظرا لعدم تركيزها كان يعلو صوتها وتتحدث بأشياء تندم عليها لاحقا.