شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة الموسيقيين: احالة أحمد سعد للتحقيق ورفع دعوة قضائية ضد شاكوش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر مجلس نقابة المهن الموسيقية في اجتماعه الذي انتهى منذ قليل إقامة دعوى قضائية ضد حسن شاكوش لمزاولته المهنة بدون تصريح وذلك بالمخالفة للقانون واللوائح المنظمة للعمل بنقابة المهن الموسيقية، كما قرر المجلس إحالة المطرب أحمد سعد إلى التحقيق لطرحه أغنية ١٠٠حساب مع "شاكوش" غير المصرح له بالعمل من النقابة.

كما قرر المجلس مخاطبة كل شركات الإنتاج الفني المرئي والمسموع بضرورة عدم التعامل مع الغير مصرح لهم بمزاولة المهنة وستتخذ كافة الإجراءات القانونية ضد أى جهة تخالف ذلك خرقا لقواعد القانون والنظام العام.

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أغنية "100 حساب" من كلمات محمود خليفة وألحان أحمد سعد وتوزيع موسيقى إسلام شيبسى، وتم الانتهاء منذ فترة من تسجيل الأغنية فى أحد الاستوديوهات.

وطرح كل من حسن شاكوش وعمر كمال مؤخرا مهرجان جديد بعنوان "شوكلاتة سايحة جوة كيك"، على موقع "يوتيوب" وحقق الكليب بعد طرحه فى أقل من 24 ساعة مليون مشاهدة، وتعد هذه الأغنية التعاون الثانى بينهما بعد أغنيتهما "بنت الجيران".