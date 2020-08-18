شكرا لقرائتكم خبر عن محمد إمام يشوق جمهوره بمسلسل "الملك" بصور أفيشات غير رسمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شوق الفنان محمد إمام جمهوره عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" إلى مسلسل "الملك" المقرر عرضه في السباق الرمضاني لعام 2021، ويلعب فيه دور البطولة.



أفيش غير رسمي لمسلسل الملك لـ محمد إمام (1)

ونشر الفنان محمد رمضان، عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام، عددا من الأفيشات غير الرسمية التي نفذها جمهوره، معلقا عليها: "جزء من أفيشات غير رسمية عملها أحلى جمهور.. بإذن الله حاجة تليق بجمهور عظيم زيكم.. الملك رمضان 2021 إن شاء الله.. دعواتكم".



أفيش غير رسمي لمسلسل الملك لـ محمد إمام (2)

وفي وقت سابق، بدأ المؤلف محمد صلاح العزب كتابة أول 5 حلقات من مسلسل "الملك" للنجم محمد إمام، المقرر أن ينافس به في موسم دراما رمضان المقبل، والعمل من إنتاج سينرجى، ويبدأ صناع العمل في ترشيحات الأبطال بعد شهر حينما ينتهى العزب من كتابة أول 15 حلقة لتسكين الأدوار، مسلسل "الملك"، يناقش قصة صعود ورحلة كفاح لبطل العمل في إطار أكشن وأحداثه بها العديد من قصص الحب المتعددة، تكشفها الحلقات الأولى من العمل، كما يظهر بطل العمل في لوك وشخصية جديدة عن أعماله السابقة.



أفيش غير رسمي لمسلسل الملك لـ محمد إمام (3)

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محمد إمام قدم آخر مسلسلاته "هوجان" في رمضان قبل الماضي، وشاركه البطولة كريم محمود عبدالعزيز، صلاح عبدالله، رياض الخولي، أوس أوس، أسماء أبواليزيد، هاجر أحمد، وهو من تأليف محمد صلاح العزب، وإخراج شيرين عادل.

وكانت آخر أعمال محمد إمام السينمائية فيلم "لص بغداد" وشاركه كل من فتحى عبد الوهاب، ياسمين رئيس، أمينة خليل، محمد عبد الرحمن توتة وأحمد رزق، الذى يظهر كضيف شرف على الأحداث، والفيلم تأليف تامر إبراهيم، وإخراج أحمد خالد موسى، وتدور أحداثه فى إطار أكشن يتخلله العديد من المواقف الكوميدية، حول مغامرة كوميدية تقع عندما يهم أبطال الفيلم البحث عن كنز مفقود، الفيلم من إنتاج سينرجى فيلمز.



أفيش غير رسمي لمسلسل الملك لـ محمد إمام (4)



أفيش غير رسمي لمسلسل الملك لـ محمد إمام (5)



أفيش غير رسمي لمسلسل الملك لـ محمد إمام (6)



أفيش غير رسمي لمسلسل الملك لـ محمد إمام (7)