شكرا لقرائتكم خبر عن عزت العلايلى يحسم الجدل: تكريمى سيكون بمهرجان الإسكندرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حسم النجم الكبير عزت العلايلى الجدل الذى أثير مؤخرا بعد تسابق مهرجانى ‏الإسكندرية وشرم الشيخ لتكريم الفنان الكبير، وقال العلايلى لـ"الخليج 365": "إن ‏مهرجان الإسكندرية كان سبّاقًا للإعلان عن تكريمه وتحدثوا معى وأنا وافقت وهو ‏شرف كبير لى".‏

وأضاف أن تكريمه بعد رحلة طويلة من العطاء الفنى شىء أدخل السرور إلى قلبه ‏فالفنان ينتظر اللحظة التى يكرم فيها، فهو نتاج لتعبه وشغفه ومحاولاته فى مسيرته ‏الفنية، موجها الشكر لإدارة مهرجان الإسكندرية السينمائى.‏

وكانت الساحة الفنية قد شهدت فى الساعات الأخيرة صداما بين إدارة مهرجانى شرم ‏الشيخ ‏والإسكندرية السينمائيين، بعد إعلان الأخير إطلاق اسم الفنان القدير عزت ‏العلايلى ‏على الدورة 36 من المهرجان وتكريمه عن مجمل أعماله، بعدها أصدرت ‏إدارة ‏مهرجان شرم الشيخ بيانًا اتهمت فيه مهرجان الإسكندرية بالاعتداء على ‏برنامج ‏الدورة الرابعة، وأن "شرم الشيخ" له السبق فى الإعلان عن تكريم الفنان عزت ‏‏العلايلى فى وقت سابق.‏ ‏

ورد الناقد الأمير أباظة رئيس مهرجان الإسكندرية على تلك الاتهامات فى ‏‏تصريحات لـ"الخليج 365" وقال إنه فوجئ بتصريحات الكاتب الصحفى جمال زايدة ‏‏بنيته تكريم الفنان عزت العلايلى، خاصة أن آخر ما نما إلى علمه إلغاء الدورة ‏‏الرابعة من مهرجان شرم الشيخ التى كان من المقرر عقدها يونيو الماضى بسبب ‏‏كورونا، وبالتالى لم تستطع إدارة المهرجان تكريم عزت العلايلى، لذلك فكر مهرجان ‏‏الإسكندرية فى تكريم الفنان القدير فى دورته المقبلة.‏

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وأضاف الأمير أباظة أنه يتحدث بشكل شبه يومي مع الكاتب الصحفى جمال زايدة ‏‏ولم يخبرنى بإقامة الدورة الرابعة من مهرجان شرم الشيخ فى ديسمبر بدلا من يونيو.‏

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وأكد أباظة أن الأمر متروك للفنان عزت العلايلى فأيا كان قراره سنرحب به، لافتا ‏‏إلى أن آخر مكالمة جمعتهما أكد فيها العلايلى موافقته على تكريمه من مهرجان ‏‏الإسكندرية.‏

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وشدد أباظة أنه لا يعلم بأمر إقامة الدورة الرابعة من مهرجان شرم الشيخ فى ‏‏ديسمبر وأن آخر ما قرأه عن المهرجان هو تأجيله بسبب كورونا دون تحديد موعد ‏‏لإقامته، فى النهاية عزت العلايلى يستحق أكثر من تكريم.‏