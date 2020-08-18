شكرا لقرائتكم خبر عن عزت العلايلى يحسم الجدل: تكريمى سيكون بمهرجان الإسكندرية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حسم النجم الكبير عزت العلايلى الجدل الذى أثير مؤخرا بعد تسابق مهرجانى الإسكندرية وشرم الشيخ لتكريم الفنان الكبير، وقال العلايلى لـ"الخليج 365": "إن مهرجان الإسكندرية كان سبّاقًا للإعلان عن تكريمه وتحدثوا معى وأنا وافقت وهو شرف كبير لى".
وأضاف أن تكريمه بعد رحلة طويلة من العطاء الفنى شىء أدخل السرور إلى قلبه فالفنان ينتظر اللحظة التى يكرم فيها، فهو نتاج لتعبه وشغفه ومحاولاته فى مسيرته الفنية، موجها الشكر لإدارة مهرجان الإسكندرية السينمائى.
وكانت الساحة الفنية قد شهدت فى الساعات الأخيرة صداما بين إدارة مهرجانى شرم الشيخ والإسكندرية السينمائيين، بعد إعلان الأخير إطلاق اسم الفنان القدير عزت العلايلى على الدورة 36 من المهرجان وتكريمه عن مجمل أعماله، بعدها أصدرت إدارة مهرجان شرم الشيخ بيانًا اتهمت فيه مهرجان الإسكندرية بالاعتداء على برنامج الدورة الرابعة، وأن "شرم الشيخ" له السبق فى الإعلان عن تكريم الفنان عزت العلايلى فى وقت سابق.
ورد الناقد الأمير أباظة رئيس مهرجان الإسكندرية على تلك الاتهامات فى تصريحات لـ"الخليج 365" وقال إنه فوجئ بتصريحات الكاتب الصحفى جمال زايدة بنيته تكريم الفنان عزت العلايلى، خاصة أن آخر ما نما إلى علمه إلغاء الدورة الرابعة من مهرجان شرم الشيخ التى كان من المقرر عقدها يونيو الماضى بسبب كورونا، وبالتالى لم تستطع إدارة المهرجان تكريم عزت العلايلى، لذلك فكر مهرجان الإسكندرية فى تكريم الفنان القدير فى دورته المقبلة.
وأضاف الأمير أباظة أنه يتحدث بشكل شبه يومي مع الكاتب الصحفى جمال زايدة ولم يخبرنى بإقامة الدورة الرابعة من مهرجان شرم الشيخ فى ديسمبر بدلا من يونيو.
وأكد أباظة أن الأمر متروك للفنان عزت العلايلى فأيا كان قراره سنرحب به، لافتا إلى أن آخر مكالمة جمعتهما أكد فيها العلايلى موافقته على تكريمه من مهرجان الإسكندرية.
وشدد أباظة أنه لا يعلم بأمر إقامة الدورة الرابعة من مهرجان شرم الشيخ فى ديسمبر وأن آخر ما قرأه عن المهرجان هو تأجيله بسبب كورونا دون تحديد موعد لإقامته، فى النهاية عزت العلايلى يستحق أكثر من تكريم.
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