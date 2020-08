شكرا لقرائتكم خبر عن عودة شباك تذاكر هوليوود ببطء.. إيرادات لم يتوقعها أحد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعد الإغلاق المطول بسبب جائحة الفيروس التاجى، بدأت دور السينما فى الولايات المتحدة وجهات أخرى حول العالم فى إعادة التشغيل ببطء، ومحاولة استعادة العمل كما كان قبل انتشار فيروس كورونا.

فكان من المعروف أن افتتاح مبيعات التذاكر فى عطلة نهاية الأسبوع معيار النجاح لأى فيلم لكن الآن فى زمن الكورونا، سيكون هذا المقياس أقل أهمية، حيث إن عدد دور السينما التى افتتحت قليل جدا، إضافة إلى ضمان التباعد الاجتماعى، ما يضع حدًا أقصى لعدد التذاكر التى يمكن بيعها خلال عطلة نهاية الأسبوع، ومن هنا يعتمد اصحاب دور العرض على العملاء الذين يخبرون الآخرين بأنهم يشعرون بالأمان عند مشاهدة فيلم في دور العرض في وقت لا يزال فيه فيروس كورونا ينتشر بسرعة في العديد من المناطق في الولايات المتحدة.

ولهذه الأسباب، لا يتوقع الموزعون أن تبدأ الإصدارات الجديدة بقوة، على الرغم من أن تقارير شباك التذاكر بدأت مؤخرًا في الارتفاع مرة أخرى بالتدريج، وفي هذا السياق تعتبر نهاية الأسبوع الماضي الأهم حتى الآن منذ إغلاق دور السينما لأول مرة في مارس حيث تم افتتاح فيلمين "The SpongeBob Movie: Sponge on the Run"و "Unhinged" ، وبدأ كلاهما بداية بطيئة، حيث تم عرضهما في بعض من دور العرض مئات في جميع الولايات المتحدة ، لكنهما يخططان للتوسع في المزيد من المواقع في الأسابيع المقبلة. وحصد فيلم “The SpongeBob Movie: Sponge on the Run” ، 900 ألف دولار بعد عرضه في 300 دور عرض في كندا. وعرض أيضا "Unhinged" للنجم العالمي راسل كرو في حوالي 300 دور عرض وحقق 582000 دولار ما يقرب من نصف ما حققه SpongeBob.

وقال مارك جيل، الرئيس والمدير التنفيذي لشركة Solstice Studios ، إن افتتاح أرقام نهاية الأسبوع لـ "Unhinged" يمثل بداية جيدة وقوية و إنه يدرك أن إطلاق فيلم جديد وسط حالة من عدم اليقين الهائلة يمثل مخاطرة كبيرة، لكنه واثق من أن البطء والثبات يفوز بالسباق خلال الوباء ، ويشعر بقوة أن الفيلم سيستمر في جذب الجماهير مع بدء عرض في دور عرض اكثر بالولايات المتحدة في نهاية الأسبوع المقبل.