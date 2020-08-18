شكرا لقرائتكم خبر عن محمد رمضان يلتقط صورا تذكارية مع جمهوره فى الساحل الشمالى.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص الفنان محمد رمضان على التقاط عدد من الصور التذكارية مع جمهوره على أحد الشواطئ في الساحل الشمالي، مؤخرا، حيث شارك متابعيه وجمهوره عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي، مقطع الفيديو معلقا عليه: "السعادة هي جمهوري ربنا يديم الحُب بينا".

وظهر الفنان محمد رمضان وسط جمهوره في الساحل الشمالي وهو يلتقط صورا تذكارية معهم، على أنغام أغنية "نمبر وان"، فيما لاقى الفيديو تفاعلا كبيرا بين المتابعين على المنصة الاجتماعية.



محمد رمضان يلتقط صورا تذكارية مع جمهوره في الساحل الشمالي (1)

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على صعيد آخر، تخطت أغنية "مافيا" للنجم محمد رمضان حاجز 200 مليون مشاهدة عبر قناته الرسمية بموقع "يوتيوب"، معبرا عن سعاداته بهذا الإنجاز، قائلا: "الحمد لله مافيا تاني أغنية لي فوق الـ 200 مليون مشاهدة على يوتيوب"، ويواصل النجم محمد رمضان الاستمتاع بإجازته الصيفية، ويشارك متابعيه من وقت لآخر عبر السوشيال ميديا بفيديوهات وصور من إجازته، مثلما حصل مؤخراً من خلال حسابه الرسمى على موقع إنستجرام، حيث نشر أحدث صورتين له وهو فى عرض البحر، وظهر خلال الصور وهو يرتدى نظارته الشمسية أثناء تواجده فى البحر.



محمد رمضان يلتقط صورا تذكارية مع جمهوره في الساحل الشمالي (2)

وشارك محمد رمضان جمهوره ومتابعيه بصورة عبر حسابه على إنستجرام، ظهر فيها وحوله فتيات، فتاة تشعل له السيجار وأخرى تقلم له أظافره، علق عليها ساخرا: "مهما انشغلت واتسحلت خليك فاكر إن أظافرك لها حق عليك".

وكان النجم محمد رمضان وزوجته احتفلا بعيد الميلاد الثالث لابنتهما "كنز"، مؤخرا، فى حفل مبهج بحضور عدد من الأصدقاء والمقربين، حيث نشر رمضان، عبر ستورى حساب إنستجرام الخاصة به، مقاطع فيديو من الاحتفال بعيد ميلاد كنز، والرقص على أغنية Happy Birthday.

واحتفل رمضان، في وقت سابق، بمشاهدات فيديو كليب أغنيته بوم بوم رايحين نسهر لرقم كبير على موقع يوتيوب، حيث وصل إلى 135 مليون مشاهدة، وقد حرص رمضان على مشاركة متابعيه باحتفاله بوصوله لهذا الرقم من خلال حسابه الرسمى على موقع إنستجرام، حيث نشر مؤخراً صورة له من الكليب، وعلق عليها بكتابة: "بوم بوم 135 مليون مشاهدة".



محمد رمضان يلتقط صورا تذكارية مع جمهوره في الساحل الشمالي (3)