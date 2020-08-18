شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد الفيشاوى يعود لأغانى الهيب هوب بعد سنوات من التوقف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الفنان أحمد الفيشاوى عودته لتقديم أغانى الهيب الهوب، إذ ‏يحضر لواحدة من المقرر أن يطرحها قريبا، وذلك بعد سنوات من ‏التوقف وتقديمه عددا من الأغنيات لهذا النوع الموسيقى.‏ وعرض لأحمد الفيشاوى مؤخرًا فيلم "الحارث" عبر إحدى ‏المنصات الإلكترونية، ‎من بطولة أحمد الفيشاوي، ياسمين رئيس، ‏على الطيب، أسماء جلال إلى جانب ضيوف الشرف، باسم سمرة، ‏عمرو عبد الجليل، أسماء أبو اليزيد، عارفة عبد الرسول، إخراج محمد ‏نادر جلال، تأليف محمد عبدالخالق، سيناريو وحوار محمد عبد الخالق ‏ومحمد إسماعيل أمين‎.‎

ويصور الفيشاوى حاليا فيلم "30 مارس" إذ يجسد دور شقيق محمد ‏شاهين وتجمعهما العديد من الصراعات، وقد قطع صناع الفيلم ‏شوطا كبيرا من تصوير الفيلم، حيث يتبقى لهم ما يقرب من ‏أسبوعين تصوير، ويدخل الفيلم مرحلة المونتاج‎.‎

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الفيلم تدور أحداثه فى إطار الساسبنس والتراجيديا، حيث تعتمد ‏قصته على حادث مفاجئ يقلب موازين أبطاله، والعمل من تأليف ‏حميد المدنى، إخراج أحمد خالد موسى، وبطولة كل من أحمد ‏الفيشاوي، ‏ودينا الشربيني، وخالد الصاوي، وإنجى المقدم، وأسماء ‏أبواليزيد، ‏وندى موسى، وصبرى فواز، ومحمد شاهين، ومحمد جمعة، ‏ومحمد على ‏رزق، وأحمد خالد صالح، ويضم العمل مجموعة من ‏ضيوف ‏الشرف‎.‎