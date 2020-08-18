شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد الفيشاوى يعود لأغانى الهيب هوب بعد سنوات من التوقف والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الفنان أحمد الفيشاوى عودته لتقديم أغانى الهيب الهوب، إذ يحضر لواحدة من المقرر أن يطرحها قريبا، وذلك بعد سنوات من التوقف وتقديمه عددا من الأغنيات لهذا النوع الموسيقى. وعرض لأحمد الفيشاوى مؤخرًا فيلم "الحارث" عبر إحدى المنصات الإلكترونية، من بطولة أحمد الفيشاوي، ياسمين رئيس، على الطيب، أسماء جلال إلى جانب ضيوف الشرف، باسم سمرة، عمرو عبد الجليل، أسماء أبو اليزيد، عارفة عبد الرسول، إخراج محمد نادر جلال، تأليف محمد عبدالخالق، سيناريو وحوار محمد عبد الخالق ومحمد إسماعيل أمين.
ويصور الفيشاوى حاليا فيلم "30 مارس" إذ يجسد دور شقيق محمد شاهين وتجمعهما العديد من الصراعات، وقد قطع صناع الفيلم شوطا كبيرا من تصوير الفيلم، حيث يتبقى لهم ما يقرب من أسبوعين تصوير، ويدخل الفيلم مرحلة المونتاج.
الفيلم تدور أحداثه فى إطار الساسبنس والتراجيديا، حيث تعتمد قصته على حادث مفاجئ يقلب موازين أبطاله، والعمل من تأليف حميد المدنى، إخراج أحمد خالد موسى، وبطولة كل من أحمد الفيشاوي، ودينا الشربيني، وخالد الصاوي، وإنجى المقدم، وأسماء أبواليزيد، وندى موسى، وصبرى فواز، ومحمد شاهين، ومحمد جمعة، ومحمد على رزق، وأحمد خالد صالح، ويضم العمل مجموعة من ضيوف الشرف.
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