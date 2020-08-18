شكرا لقرائتكم خبر عن مى سليم تودع "خيط حرير" بعد أسبوع تصوير وتتفرغ لـ"بأثر رجعى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قاربت الفنانة مى سليم على الانتهاء من تصوير دورها فى مسلسل "خيط حرير" مع النجمة مى عز الدين، والذى تم استئناف تصويره منتصف الشهر الماضى عقب توقف 4 أشهر وخروجه من العرض فى شهر رمضان الماضى بسبب أزمة انتشار فيروس كورونا، حيث يتبقى لمى سليم أسبوع تصوير فقط وتودع العمل نهائياً لاسيما وأن التصوير يتم بشكل مكثف ويومى للانتهاء منه فى أقرب وقت.

مسلسل خيط حرير يشارك فى بطولته إلى جانب مى عز الدين كل من محمود عبدالمغني، سوسن بدر، نيكولا معوض، مى سليم، هنادي مهنى، أحمد خليل، يوسف عثمان، محمد سليمان، صفاء الطوخى، ولاء الشريف، حنان سليمان، أحمد صيام، ياسمين رحمى ونسمة النجار وتأليف محمد سليمان عبد المالك وإخراج ابراهيم فخر.

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مى سليم

وفى سياق آخر، تصور مى سليم حالياً مسلسلها الجديد "بأثر رجعى" الذى انطلق قبل أسبوعين بمشاركة الفنان محمد عز، وينتمى لنوعية أعمال الـ 15 حلقة من تأليف فتحى الجندى وإخراج معتز حسام، ومقرر عرضه على احدى المنصات الرقمية على الانترنت خلال الفترة المقبلة.

مسلسل "بأثر رجعى" يشارك فى بطولته إلى جانب مى سليم ومحمد عز كل من توني ماهر وهاله فاخر وهاجر الشرنوبى وإيناس شيحة وخالد محروس ومحمد حسني وشمس وعلاء زينهم وسعيد صديق ومجموعة من الفنانين كضيوف شرف جارى الاستقرار عليهم.