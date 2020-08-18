شكرا لقرائتكم خبر عن رنا رئيس تشارك فى مسلسل "جمال الحريم" بعد نجاح "الحرامى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تشارك الفنانة الشابة رنا رئيس فى مسلسل "جمال الحريم" بطولة الفنانة اللبنانية نور والذى انطلق تصويره السبت الماضى بمنطقة المقطم وجمعت المشاهد الأولى بين نور وخالد سليم، ويستمر التصوير في المقطم أسبوع وينتقل بعدها فريق العمل إلى المعادى لاستكمال تصوير المشاهد الخارجية فى المسلسل، وتنتقل إلى استوديو نحاس لتصوير المشاهد الرئيسية في المسلسل، وتجسد رنا من خلال العمل شخصية فتاة تحب العزف على الموسيقى وتقدمه بدور مختلف عن ادوراها السابقة.

مسلسل "جمال الحريم" بطولة نور اللبنانية، خالد سليم، دينا فؤاد، إسلام جمال، فراس سعيد، حازم سمير، كريم عبد الخالق، ودينا فؤاد وإسلام جمال، والفنانة الشابة رنا رئيس ومحمد شاهين، كما يظهر عدد من النجوم كضيوف شرف خلال الأحداث.

وشاركت رنا رئيس مؤخرا فى مسلسل "الحرامى" بطولة الفنان بيومى فؤاد ورانيا يوسف وتجسد رنا ضمن الأحداث نجلة رانيا يوسف وبيومى فؤاد، وتم طرحه على إحدى المنصات الإلكترونية، كما شاركت الفنانة الشابة فى مسلسل "ليالينا" بطولة النجوم غادة عادل وإياد نصار وخالد الصاوى، تم عرضه فى شهر رمضان الماضى، من تأليف أحمد عبد الفتاح، وإخراج أحمد صالح "حمصة"، حيث جسدت رنا فى أحداث المسلسل نجلة غادة عادل التى تدعى "مريم"، وخلال الأحداث تتعرض "رنا " لأزمة مع الفنان ميدو عادل، تقلب حياتها راساً على عقب، وتتوالى الأحداث، وحققت من خلال هذا الدور نجاحا كبيرا.

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مسلسل "ليالينا" تأليف أحمد عبد الفتاح وإنتاج شركة سينرجى، وتدور أحداثه فى إطار اجتماعى ويعتمد على 4 شخصيات رئيسية وهم صابرين، غادة عادل، إياد نصار، خالد الصاوى، بالإضافة إلى مشاركة مجموعة من الشباب مثل نهى عابدين، ميدو عادل، محمد الشقنقيرى، محمد على رزق، هاجر الشرنوبى، نورهان، منة عرفة، هشام الشاذلى.