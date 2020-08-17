ذكرى ميلاد كريم عبدالعزيز.. "شقاوة الطفولة" في فيديو نادر

يحتفل جمهور الفنان المصري كريم عبدالعزيز، الاإثنين، بذكرى ميلاده الـ45، حيث استطاع خلال تلك السنوات أن يحفر اسمه بأحرف من ذهب فى تاريخ السينما.

وكان النجم المصري حل ضيفا على الإعلامية إسعاد يونس في برنامج "صاحبة السعادة" في يناير/ كانون الثاني الماضي على فضائية "دي إم سي"، وفوجئ أثناء الحلقة بعرض فيديو نادر له من مرحلة الطفولة،

وظهر وهو يشارك في تصوير برنامج أطفال وتبدو عليه الحماسة وخفة الحركة.

وشعر كريم بسعادة بالغة عندما شاهد الفيديو وتذكر أياما جميلة مضت، وفي لفتة جميلة نشرت القناة هذا المقطع عبر حسابها على "فيس بوك" وهنأت النجم المصري بعيد ميلاده.

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ولد كريم عبدالعزيز في 17 أغسطس/ آب 1975، وأحب التمثيل منذ الصغر بسبب نشأته وسط أسرة تعشق الفن، حيث إن والده المخرج محمد عبدالعزيز يمتلك تاريخا مشرفا، وعمه هو المخرج عمر عبدالعزيز.

بدأ كريم مشواره كمساعد مخرج، ثم قرر الانتقال للتمثيل، وتحمست له في البداية الفنانة الكبيرة سميرة أحمد ورشحته للمشاركة في مسلسل "امرأة من زمن الحب"، كما راهن عليه المخرج شريف عرفه ومنحه فرصة الانطلاق عبر شاشة السينما من خلال فيلم "عبود على الحدود" أمام الراحل علاء ولي الدين.

ويضم السجل الفني للنجم كريم عبدالعزيز 24 فيلما أبرزها "أولاد العم، الباشا تلميذ، الفيل الأزرق"، كما شارك في بطولة 5 أعمال درامية منها "الهروب، و"وش تاني".

ومؤخرا انتهى من تصوير فيلم "البعض لا يذهب للمأذون مرتين" ويواصل تصوير مشروعه السينمائي الجديد "كيره والجن" تأليف أحمد مراد وإخراج مروان حامد.

