هاري بوتر "ثلاثي الأبعاد" يقترب من نادي المليار

الخليج 365 - حليمة الشرباصيالإثنين 2020/8/17 11:41 م بتوقيت أبوظبي
حقق فيلم "Harry Potter and the Philosopher's Stone" (هاري بوتر وحجر الفيلسوف) رقمًا قياسيًا جديدًا، إذ يقترب من تحقيق مليار دولار إيرادات، بعد 19 عامًا من طرحه.
وبحسب موقع "ياهو" البريطاني، صدر الفيلم لأول مرة في سينمات بريطانيا 16 نوفمبر/تشرين الثاني عام 2001، ولم يحقق أي من أجزاء السلسلة مليار دولار إيرادات سوى فيلم Harry Potter and the Deathly Hallows: Part 2 (هاري بوتر ومقدسات الموت) عام 2011.
ويرجع الفضل في هذا الإنجاز، إلى طرح نسخة ثلاثية الأبعاد بتقنية 3D من الفيلم مؤخرًا في الصين، بالتزامن مع إعادة فتح السينمات بشكل تدريجي عالميًا، عقب توقف دام عدة شهور تخوفًا من انتشار فيروس كورونا (كوفيد-19).
وجمع الفيلم 13 مليون دولار عقب عرضه في 16 ألف دار عرض على مدار الأسبوع الماضي.
والفيلم مأخوذ عن رواية الكاتبة جي كي رولينج، ومن بطولة دانيال راديكليف وإيما واتسون، ويدور حول صبي يلتحق بمدرسة لتعليم السحر.
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