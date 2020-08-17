آخرهم كريم سرور.. فنانون اشتكوا مؤخرا من إهمال الوسط الفني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

خرج الفنان كريم سرور، اليوم الإثنين، عبر السوشيال ميديا، شاكيًا من الوسط الفني وعدم سؤال أحد عنه رغم مروره بأزمة صحية.

"الخليج 365" يستعرض الفنانين الذين اشتكوا مؤخرا من إهمال الوسط الفني لهم.

كريم سرور

الفنان كريم سرور، أحدث الحالات التي اشتكت من الوسط الفني، بعد إعلانه عن تعرضه لأزمة صحية خلال الفترة الماضية.

وكتب "كريم" عبر حسابه الرسمي بموقع فيسبوك: "أنا كدة بقالي 4 أيام حرفيا مش قادر أتحرك ولو روحت الحمام دي تبقى معجزة من عند ربنا، وموارب باب الشقة عشان الديليفري بتاع الصيدلية أو المطعم لما ييجى يدخل علطول عشان مش هقدر بجد أقوم أفتح الباب".

وأضاف: "المهم إني نزلت ستوري لعلاجي الكتير والحقن اللى باخدها وكتبت إني تعبان جداً ومعظم أصحابي عارفين إني عايش لوحدى، الكوميديا كلها بقى إنه جالي ٣ مكالمات بالظبط من ناس هما آه أصحابى طبعاً لكن مش قريبين وبنتقابل كل فترة كبيرة".

وتابع: "جالي كام مسدج كدة من نوعية مالك يابنى فيه إيه، طب ليه أنا بكتب الكلام ده، لإني فاكر كويس إن فيه فترات كنت شغال كتير ومنتشر والناس ساعتها كلها كانوا مهتمين أوي بيا، فخر الشلة بقى".



واستطرد: "الحالة دي عموما بتجيلي كتير بسبب تقرحات المعدة، وبتضرب القولون كمان، وباخد حوالي 5 أيام دون حركة تماما لحد ما تستقر حركة الأمعاء وأبدأ اتحرك".

واستكمل: "أنا بقول الكلام ده وأنا صاحي بقالي ساعتين بحاول أقوم أدخل المطبخ أسخن شوربة الخضار وأجيب مياه عشان العلاج ومش قادر وحرارتي مرتفعة بشكل كبير فالموضوع أشبه بالتخريف، بس حسيت إني ماعنديش قدرة على المقاومة فعلا وحبيت أفضفض شوية".



عبدالرحمن أبو زهرة

وكان الفنان القدير عبدالرحمن أبو زهرة، قد أعلن، مؤخرا، عن استيائه من الوسط الفني، وتعمد المخرجين الحاليين إهماله.

وقال أبو زهرة، في تصريحات تلفزيونية، إنه يعاني من الاكتئاب الشديد ويشعر بالغربة في الساحة الفنية، موضحًا أنه بدأ العمل بالتمثيل قبل أن يولد كل المخرجين الذين يعملون حاليًا في مصر، ومع ذلك يتعمدون إهماله ولم يطلبوا منه المشاركة في أي أعمال فنية يقومون بإخراجها.

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وتابع: "أنا لو مشتغلتش في التمثيل ممكن أموت"، موضحًا أن المخرجين المصريين الكبار أمثال محمد فاضل وأنعام محمد علي يجلسون في منازلهم ولا يجدون عملًا.

وتابع، أنه يفكر حاليًا في اعتزال التمثيل لعدة أسباب، أهمها عدم عرض أعمال جديدة عليه، والخوف من الإصابة بفيروس كورونا.

وأضاف في رسالة للمنتجين قائلًا: "يوجد شخص اسمه عبدالرحمن أبو زهرة نفسه يأخد فرصة في بطولة عمل كوميدي"، لافتا إلى أنه ممثل كوميدي كبير كما يتعجب من حصره في أدوار تراجيدية.



غادة ابراهيم

وأعلنت الفنانة غادة إبراهيم، مؤخرا عن شكوتها من الوسط الفني، حيث قالت إن زملائها من خارج الوسط الفني وقفوا بجانبها وقت قضيتها أكثر من زملائها في الوسط، مضيفة أنها لم تكن تتخيل أن زملائها من خارج الوسط الفني هم من يقفون بجانبها وقت محنتها.

وأضافت غادة، بأحد البرامج التليفزيونية أنها خرجت من هذه قضية الاَداب التي لفقت لها بأقل الخسائر وتعلمت درس في حياتها لا يمكن نسيانه.



إنجي خطاب

خرجت الفنانة الشابة انجي خطاب، خلال الأيام الماضية، معلنة عن شكوتها من الوسط الفني، وأن الموهبة وحدها لا تكفي لتقرر اعتزال التمثيل.

وكتبت خطاب، عبر حسابها على الفيس بوك، قائلة: "بعد تفكير طويل أوي قررت اعتزل مهنه التمثيل، قالوا عليا موهوبة بس للأسف الموهبة وحدها لا تكفي".

وأضافت: "مع إني ضاع عمري فيه سنين دراسة بكالوريوس تمثيل وإخراج وبعدها دبلومة في الإخراج وكارنيه النقابة، غير سنين إجتهاد وسعي وتعب ومرمطة وظلم وماخدتش حقي اللي استحقه".



يوسف شعبان

خرج الفنان يوسف شعبان، قبل أشهر، معلنًا اعتزاله التمثيل، نظرا لما يلاقاه من عدم اهتمام من قِبل الجيل الحالي في الوسط الفني، لافتًا إلى أن جيله تسلم الراية من الجيل الذي سبقه، بينما الموجودون في الوقت الحالي لم يفعلوا ذلك.

وتراجع شعبان، عن القرار بعد ترشيحه للمشاركة في مسلسل "سيف الله"، والذي شعر معه أن مصر ستعود لعصر إنتاج الأعمال التليفزيونية التاريخية المهمة، والتي كانت رائدة فيها.