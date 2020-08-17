اعتداء جنسي ونشأة دينية متشددة.. ما لا تعرفه عن مادونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

في 16 أغسطس 1958، ولدت النجمة العالمية مادونا، والتي تعتبر من أشهر نجمات الغناء في العالم.

أصول إيطالية

ولدت مادونا في ولاية ميتشجان الأمريكية، ووالدها هو سيلفيو توني، من أصول إيطالية، ووالدتها من أصول كندية فرنسية، وترتيب مادونا هو الثالث بين 6 أشقاء.

وفاة والدتها

كانت مادونا تبلغ من العمر 5 سنوات، حين ماتت والدتها متأثرة بإصابتها بمرض سرطان الثدي، وقالت عن والدتها إنها كانت شديدة التدين، وبعد وفاة والدتها تزوج والدها من مديرة المنزل.

مشوارها الفني

تمردت مادونا على نشأتها الدينية المتشددة، وقررت المضي قدما في مشوارها الفني، وطرحت ألبومها الغنائي الأول عام 1982، لتصبح بعدها واحدة من أشهر المطربات على مستوى العالم، وتلقب حول العالم باسم "ملكة البوب".

اعتداء جنسي

تحدثت مادونا في عدد من المواقع العالمية، عن تعرضها لحادث اعتداء جنسي في مرحلة المراهقة، بعد فترة من عملها كراقصة بمدينة نيويورك، إذ تهجم عليها رجلان يحملان سكينا واعتديا عليها جنسيا، وعلقت على الأمر "شعرت أنني غير قادرة على حماية نفسي".

أداء مثير للجدل

امتازت مادونا خلال مشوارها الفني بتقديم الرقصات والاستعراضات المثيرة للجدل، والتي وصلت لوصف البعض لها بالفاضحة، مثلما حدث في حفل جوائز (إم تي في) للموسيقى، عام 1985، حينما قدمت استعراض على خشبة المسرح بأغنيتها الشهيرة "مثل عذراء".

أرباح خيالية

في عام 2008، صنفتها مجلة "فوربس" الأمريكية أنها أغنى مطربة حول العالم، حتى أن ما حصلت عليه خلال عام 2007 يساوي 27 مليون دولار في هذا العام وحده.

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شون بين

بعد قصة حب جمعتهما، تزوجت مادونا من النجم العالمي شون بين، واستمر زواجهما منذ 1985 وحتى 1989.

جاي ريتشي

عام 2000، أعلنت مادونا زواجها من المخرج العالمي جاي ريتشي، واستمر زواجهما حتى عام 2008، وأنجبا ابنا.

تجارب عاطفية

مرت مادونا بالعديد والعديد من التجارب العاطفية، أبرزها مع الممثل وارن بيتي، ومطرب الراب فانيلا آيس، كما تزوجت من المدرب كارلوس ليون.

مثيرة للجدل

تتعمد مادونا الرد بكلمات نابية في أغلب لقاءاتها التليفزيونية، وهذا ما حدث وتحدثت عنه الصحافة العالمية عام 1994، في برنامج "عرض متأخر" حينما ردت على المذيع ديفيد ليترمان بإيحاءات جنسية وكلمات نابية.

كما وصف البعض أعمالها بأنها تسيء للقيمة الفنية، فهي تتعمد عمل إيحاءات وحركات جنسية، ما جعل البعض يردد أن ما تقدمه لا يحمل عمقا يذكر.

قبلة زميلاتها

أثارت مادونا الجدل من جديد، حينما قبلت المطربة البريطانية بريتني سبيرز بطريقة مثيرة على خشبة المسرح، كذلك فعلت مع المطربة كريستينا أجليرا على المسرح عام 2003.

الكابالا اليهودية

اعتنقت مادونا مذهب الكابلا اليهودي، وهو بحسب تصريح لها: "نظام إيمان فلسفي يدمج العلم بالروحانية".