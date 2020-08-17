لقاء نادر.. حسين كمال: "شيء من الخوف أول صرخة لي.. وعبدالحليم حافظ ساعدني"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

يحتفل محبو المخرج حسين كمال بذكرى ميلاده، الذي يوافق اليوم 17 أغسطس من كل عام.

ونستعرض لكم حكايات حسين كمال ولقاء قديم له مع الإعلامي طارق حبيب:

ولد حسين في 17 أغسطس عام 1934، ودرس السينما في باريس وعاد إلى القاهرة، وبدأ يبحث عن فرصة لكنه وجد الأبواب كلها مُغلقة، حتى نجح في الالتحاق بالتليفزيون، الوليد الجديد في ذلك الوقت.

وقدم المخرج حسين كمال حوالي 40 فيلما ومسلسلا ومسرحية، وتنوعت أفلامه ما بين الاستعراضي والكوميدي، وتلك التي تحمل قضايا اجتماعية مهمة.

وأخرج حسين كمال عدة مسرحيات منها "الجميلة والوحش"، "حزمني يا"، "نص أنا نص إنتي"، "الواد سيد الشغال"، "ريا وسكينة"، "ثم غاب القمر"، "خان الخليلي"، "كفر أبو مجاهد"، غيرها.

ومن أشهر المسلسلات الذي أخرجها حسين كمال "عودة الروح"، و"نحن لا نزرع الشوك"، كما أخرج الفيلم الذي حمل الاسم نفسه، أما أشهر الأفلام "أبي فوق الشجرة، شيء من الخوف، العذراء والشعر الأبيض، المساطيل، كل هذا الحب".

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وقال المخرج حسين كمال في لقاء قديم له مع الإعلامي طارق حبيب: "أول خطوة ليا في السينما هي كانت فيلم المستحيل، فيلم مهم جدا بالنسبة لي وكنت عايزة أثبت وجودي في السينما".

وأضاف كمال عن دخول شقيقته مجال التمثيل: "أتعرض عليها كتير إنها تشتغل في المجال، ولكنها رفضت، وفضلت أنها تكون زوجة وأم لطفل، تعيش حياتها كيف تراها بعيدًا عن الأضواء، وقالت لي الضوء اللي والع النهاردة لما ينطفي بكرة هعمل إيه، هكون فقدت حياتي وعشت في الظلمة".

كما تحدث المخرج حسين كمال عن فيلم "شئ من الخوف"، وقال: "لما كنت بعمل بروفة مع الممثلين، كنت بقول معاهم جواز عتريس من فؤادة باطل، وأنا بعتبر شيء من الخوف أول صرخة ليا في السينما".

وأضاف :"محمود ياسين كان بيقول جملة واحدة في الفيلم ده، ويشرفني إني اكتشفته، وبعدها أديته بطولة نحن لا نزرع الشوك مع الفنانة شادية".

وتابع كمال: "فيلم أبي فوق الشجرة، كان مهم جدا بالنسبة لي، لقائي مع أكبر فنان شافته مصر، نجم خطير عبدالحليم حافظ، ولقائي أيضا مع فنانة وقفت معايا في أول تجربة هي الفنانة نادية لطفي، الفيلم دا كان له رهبة كبيرة جدا بالنسبة لي، كنت بحاول من ورا ابتسامة أداري هذه الرهبة، عبدالحليم ساعدني كتير، وجالي إحساس إنه صديقي من كذا سنة، الفيلم الحمد لله نجح".

توفي حسين كمال في مارس 2003، وكانت آخر أعماله هو مسلسل نحن لا نزرع الشوك، بطولة آثار الحكيم وخالد النبوي.