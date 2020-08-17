حفيدة رجاء الجداوي تنشر صورة جدتها وجدها.. والفنانون يدعون لها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

نشرت روضة، حفيدة الفنانة رجاء الجداوي، صورة لجدتها الراحلة، وجدها الراحل حسن مختار، حارس مرمى الإسماعيلي السابق، عبر الحساب الرسمي للراحلة رجاء الجداوي، عبر موقع "إنستجرام".

وانهالت التعليقات على الصورة، وعلقت الفنانة بدرية طلبة: "ربنا يرحمك يا غالية". كما علقت الفنانة فيفي عبده :"وحشتونا الله يرحمك في الجنة ونعيمها إن شاء الله بحبك".

وعلقت سوسن بدر :"الله يرحمكوا انتوا الاثنين مع بعض في مكان أجمل إن شاء الله".

جدير بالذكر أن الفنانة رجاء الجداوي أُصيبت بفيروس كورونا، وتم نقلها لمستشفى العزل في الإسماعيلية، وتوفيت في العناية المركزة، وتم دفنها في مقابر أسرتها بالقاهرة.