شارون ستون تعلن إصابة شقيقتها كيلي وزوجها بفيروس كورونا

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 17 أغسطس 2020 10:44 مساءً - كل يوم يعلن أحد المشاهير إصابته هو أو أحد أفراد عائلته بفيروس كورونا المستجد "كوفيد19" طالباً من متابعيه أخذ الفيروس بجدية، وتفاديه لا ينجح إلا بالإلتزام الكامل بالإجراءات الإحترازية.

وأعلنت النجمة الأميركية الشهيرة شارون ستون،أن شقيقتها كيلي وزوجها مصابان بفيروس كورونا.

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وكشفت النجمة شارون ستون أمر إصابة أحد أفراد عائلتها بكورونا من خلال صورة نشرتها بموقع التواصل الإجتماعي "أنستغرام" لشقيقتها كيلي من داخل المستشفى وأرفقتها بتعليق :"أختي كيلي ، التي لديها مرض الذئبة بالفعل ، لديها الآن فيروس كورونا.. هذه غرفتها في المستشفى. ليس لديها جهاز مناعة.. المكان الوحيد الذي ذهبت إليه هو الصيدلية"، وتابعت :"لا يوجد اختبار في مقاطعتها إلا إذا كانت هناك أعراض كما يتوجب 5 أيام للحصول على النتائج..هل يمكنك مواجهة هذه الغرفة بمفردك.. ارتدي كمامة لنفسك وللآخرين.. من فضلك".

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واختارت شارون أن تنشر صورة أخرى لكيلي وزوجها وصديقها بروس وطلبت من متابعيها الدعاء لهما وإضاءة الشموع ".

وقد استجاب متابعوها لها ،ودعوا وصلوا من أجل شفاء شقيقتها،وطالب البعض بتعليقاتهم تجنب التجمعات والمشاركة بحفلات ،فلا أحد يريد الإصابة بكوفيد 19 .

وأوضحت شارون ستون موقفها من الإنتخابات الرئاسية 2020 ،وتم ذلك بنشرها صورة كاملا هاريس،التي اختارها جو بايدن لتخوض الإنتخابات معه كنائبة له،وكتبت ستون معلقة على صورة كاملا هاريس ،المرشحة كنائبة رئيس لجو بايدن: كاملا هاريس سندريلا رجل عصرنا.