بالفيديو .. حسام الحسيني يطرح أغنية جديدة لمواجهة التحرش

طرح الفنان حسام الحسيني أغنية جديدة تحمل اسم "متصدقيش"، يكافح من خلالها التحرش والعنف ضد المرأة، عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات الأشهر عالمياً "يوتيوب".
وكشف "الحسيني" أن تسجيل الأغنية يعود لأكثر من 5 سنوات،مشيرا إلى أن المقطع الأخير في الأغنية كتب عام 2006، منوها أن فريق شركة الإنتاج أصر على طرحها في الوقت الراهن، خاصة أنها ملائمة لما يحدث على الساحة حالياً من حملات مكثفة لمكافحة التحرش والعنف ضد المرأة.
وأضاف: أنه تم الاتفاق مع فريق العمل أن يكون الكليب بطريقة الرسوم المتحركة، وتم وضع اللمسات النهائية له قبل طرح الأغنية بأيام قليلة.
أغنية "متصدقيش"، من كلماته وغناء وألحان عمرو الشاذلي، توزيع محمد شفيق، وفكرة الفيديو لحسام الحسيني.
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