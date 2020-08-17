بالفيديو .. صابر الرباعي ينضم لنجوم الوطن العربي لدعم لبنان

شارك الفنان صابر الرباعي جمهوره ومتابعيه، مقطع فيديو جديد، عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".

وأظهر الفيديو إنضمام النجم صابر الرباعي لنجوم الفن من أنحاء الوطن العربي، لدعم لبنان بعد التفجيرات التي

حدثت في مرفأ العاصمة اللبنانية بيروت.

شاهد الفيديو ..

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ويضم الفيديو عددا من نجوم الفن الذين يدعمون ضحايا التفجيرات من بينهم مايا دياب وسعد لمجرد وشيرين عبد الوهاب

ونانسي عجرم، وكارول سماحة، راغب علامة، وغيرهم، تحت شعار: "كلنا معكم.. لبنان".

وفي نفس السياق، تستمر التحقيقات الخاصة بانفجار مرفأ بيروت في لبنان، خاصة مع صدور قرار بحبس مدير الجمارك احتياطيا، في الوقت الذى تتواصل فيه المساعدات الدولية للشعب اللبناني، وذلك بعد إعلان بيروت مدينة منكوبة.