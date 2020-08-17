بعد نجاح الحرامي .. رنا رئيس تشارك في مسلسل "جمال الحريم"

تشارك الفنانة الشابة رنا رئيس فى مسلسل "جمال الحريم" بطولة الفنانة اللبنانية نور. انطلق تصوير المسلسل، السبت الماضى بمنطقة المقطم وجمعت المشاهد الأولى بين اللبنانية نور والنجم خالد سليم، ويستمر التصوير في المقطم أسبوع وينتقل بعدها فريق العمل إلى المعادى لاستكمال تصوير المشاهد الخارجية فى المسلسل. ويستمر التصوير في المقطم أسبوع وينتقل بعدها فريق العمل إلى المعادى لاستكمال تصوير المشاهد الخارجية فى المسلسل. مسلسل "جمال الحريم" بطولة نور اللبنانية، خالد سليم، دينا فؤاد، إسلام جمال، فراس سعيد، حازم سمير، كريم عبد الخالق، ودينا فؤاد وإسلام جمال، والفنانة الشابة رنا رئيس ومحمد شاهين، كما يظهر عدد من النجوم كضيوف شرف خلال الأحداث.

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