الطفلة ريم العلي تشارك في فيلم لأصحاب الهمم

تشارك الطفلة الموهوبة ريم العلي في جلسة عمل مع شركة الإنتاج الفرنسية اللبنانية المتخصصة في الإنتاج السينمائي.

ومن المقرر ان تستعد للسفر للتجهيز لفيلم جديد يعد الأول من نوعه، حيث يعتمد بشكل اساسي على الابطال من أصحاب الهمم وذوي القدرات الخاصة، الذي سوف يصبح الأضخم إنتاجيًا في تاريخ صناعة الأفلام من هذا النوع، ويشارك ضمن العمل، من دول مختلفهة منهم : "مصر،الهند،

إيطاليا، أرمينيا".

وأعربت "ريم" عن سعادتها بخوضها تلك التجربة، لافتة إلى أنها متحمسة بشكل كبير للمشاركة في العمل الذي يُلبي طموحاتها، ليس فقط في عالم التمثيل، الذي أخذت شهرتها منه، بل لتثبت للعالم أجمع أن الأعاقة ليست بحاجز لتحقيق الأحلام والمستحيل.

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وأشارت أنها ستكون بداية حقيقية لمرحلة السينما لتقوم بدور

بطولة وبشكل أساسي فى العمل، وأضافت أنها ملتزمة بعدم الإعلان عن اسم الشركة، أو أي تفاصيل أخرى عن العمل، بحسب الاتفاق مع مسئولين فيها، لحين بدء التصوير في الفترة القليلة القادمة.

يذكر أن الفنانة ريم العلى من أصحاب الهمم وذوى القدرات الخاصة، وقدمت العديد من الاسكتشات الاستعراضية، والتى حققت نجاحًا كبيرًا، وحازت على إعجاب الكثيرين من المشاهدين في جميع أنحاء الوطن العربى، حيث تحتوى قناتها الرسمية عبر موقع الفيديوهات الأشهر عالميًا "يوتيوب"، على أكثر من 200 ونصف ألف متابع.