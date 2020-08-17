شاهد .. رد فعل أصالة عقب ارتباط طارق العريان

نشرت النجمة أصالة صورة لأولادها علي وآدم، وجاء ذلك عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

وأعربت أصالة عن حبها الشديد لهما قائلة: صباحي منذ أنّ تشرّفت دنياي بحضورهما أصبح له طعم أجمل .. رجوتهما منّ ربّي فأكرمني وقال كُنّ فكانّ.. رجالاً صغار أزرع

فيهما كلّ ماتعلّمت منّ والدي حُبّاً واهتمامًا ورعاية لاتتعب ولاتيئس.. بلّ بالعكس فالحبّ متعة لمُعطيه كلّما زاد كبُر فينا فخر هذا الشّعور .. أنا خُلقت أُمّاً ولستُ والدة .. ويكفيني اليوم سعادة بأنّ أهتمّ بعالمي هذا الّذي حلمت فيه منذ طفولتي .. فقد أعطاني الله أكثر ممّا أرجو.. الحمد لله على نعمة لولاها كان لقلبي حديث.

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وجاء ذلك عقب الضجة الكبيرة التي أثيرت خلال الساعات الماضية، بسبب الكشف عن هوية رفيقة المخرج ​طارق العريان​، وذلك بعد فترة قصيرة على طلاقه من النجمة ​أصالة​.

يذكر أن النجمة أصالة طرحت مؤخرًا أغنية بعنوان إتحبني، والأغنية من كلمات العالية، وألحان راكان، وتوزيع هشام السكران، كما كسرت الأغنية حاجز الـ 2 مليون نسبة مشاهدة منذ طرحها عبر موقع يوتيوب.