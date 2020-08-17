فيديو .. نادر حمدي يمارس تمارين الريست الشيقة

نشر الفنان نادر حمدي فيديو عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك. وظهر نادر حمدي من خلاله أثناء ممارسته تمارين الريست، وذلك داخل إحدى النوادي الصحية "الجيم"، وعلق محفزًا لجمهوره للممارسة التمارين الرياضة: يالا بينا .. مين يتحداني رست؟ رست؟ Advertisements يذكر أن الفنان نادر حمدي طرح مؤخرًا كليب بعنوان مانسيتهاش، والأغنية من كلمات محمد سرحان، وألحان إيهاب عبد الواحد، وتوزيع نادر حمدي، كما حقق الكليب نجاحًا مذهلًا منذ طرحه عبر موقع يوتيوب.

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