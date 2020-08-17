في هذا الموعد .. كاريزما يحيي حفلًا غنائيًا على مسرح الساقية

يحيي باند كاريزما حفلًا غنائيًا، يوم الثلاثاء الموافق 1 من شهر سبتمبر المقبل، وذلك على مسرح قاعة النهر بساقية الصاوي الزمالك.

ويبدأ الحفل في تمام الساعة السابعة مساًء، بسعر تذكرة 40

جنيهًا.

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يذكر أن باند كاريزما يتكون من الفوكل محمد الكاشف، محمود منسي، هدير الجمل، الدرامر أحمد زيزو، بيز جيتار أشرف اسكندر، كي بورد غدير

الجمل، كمان نوار مجدي، جيتار بهاء الدين، إيقاع عمرو بكار، قانون هيثم المصري.



جدير بالذكر أن كاريزما باند اشتهر بتقديم أغانيه المختلفة التى تلمس الواقع وتخاطب الجمهور، ونجح فى أن يحتل مرتبة قوية بين العديد من فرق الأندر جراوند.