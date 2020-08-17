جمهور كريم عبدالعزيز يحتفل بعيد ميلاده الـ 45

يحتفل اليوم 17 أغسطس، الفنان الكبير كريم عبدالعزيز، بعيد ميلاده الـ 45، بعد مسيرة فنية ناجحة، استطاع أن يسكن ذاكرة المصريين من خلال أعماله المميزة والمختلفة من الأكشن والرومانسية والكوميدية.
احتفل مع النجم كريم عبدالعزيز، بعيد ميلاده الـ 45، جمهوره الذي ينتظركافة أعماله الفنية، ونشروا على حساباتهم الشخصية صور للفنان الكبير كريم عبدالعزيز، لتهنئته بعيد ميلاده، متمنين له التوفيق والنجاح في الأعمال الفنية القادمة.
وفي ذات الصدد، نشر الإعلامي عمرو الليثي صوره تجمعه بالنجم كريم عبد العزيز، وذلك عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات، لتهنئته بعيد ميلاده.
وعلق الليثى على الصورة قائلًا: كل سنة وأنت طيب يا كريم وعيد ميلاد سعيد، كل سنه وأنت واحد من الناس الطيبين الجدعان،
جدير بالذكر أن الإعلامي عمرو الليثي يسجل حاليًا برنامجه الاذاعي خط الخير، والذي سوف يذاع على إحدى المحطات الإذاعية.
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