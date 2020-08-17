شاهد.. لطيفة تطرح أحدث أغانيها خليني

كشف الفنانة لطيفة عن أحدث أغانيها خليني، وجاء ذلك عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك. ونشرت لطيفة أفيش الأغنية، ومن المقرر طرحها قريبًا عبر قناتها الرسمية بموقع الفيديوهات العالمي يوتيوب، وأيضًا عبر جميع المنصات الإلكترونية. العالمي يوتيوب، وأيضًا عبر جميع المنصات الإلكترونية. Advertisements يذكر أن الفنانة لطيفة تطرح مؤخرًا أغنية بعنوان زيدي، والأغنية من كلمات مصطفى حسن، وألحان بلال سرور، وتوزيع مونتي، كما حققت الأغنية نجاحًا كبيرًا عبر مواقع السوشيال ميديا.

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