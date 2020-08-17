شاهد.. أحمد السعدنى ينشر صورة مع ابنه الشاب

نشر الفنان أحمد السعدني صورة برفقة ابنه، وذلك عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

وظهر السعدني من خلالها برفقة ابنه، حيث مزاحه قائلًا: رجلي الطويل، وقد تفاعل معه العديد من جمهوره عبر التعليقات. مزاحه قائلًا: رجلي الطويل، وقد تفاعل معه العديد من جمهوره عبر التعليقات. Advertisements يذكر أن الفنان أحمد السعدني شارك مؤخرًا في مسلسل الشركة الألمانيه لمكافحة الخوارق جمجم وبمبم، وهو من بطولة محمد عبد الرحمن، ومحمد سلام، محمد ثروت، أحمد فتحى، ومن تأليف مصطفى صقر، وإخراج إسلام خيري.

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