شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد السعدني ممازحا ابنه فى صورة جديدة: راجلى طويل القامة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شارك الفنان أحمد السعدني متابعيه وجمهوره عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، صورة جديدة له برفقة ابنه، ممازحا نجله قائلا: "راجلي طويل القامة"، حيث لاقت الصورة إعجاب الكثيرين من متابعي السعدني عبر المنصة الاجتماعية.



أحمد السعدني مع ابنه

ويحرص الفنان أحمد السعدني على مشاركة جمهوره ومتابعيه بصور وفيديوهات من حياته اليومية في كثير من الأحيان، ومؤخرا نشر صورة جديدة له من عطلته الصيفية التي يقضيها حالياً عبر حسابه الشخصي بموقع الصور إنستجرام.



أحمد السعدني مع نجله

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وظهر السعدني في الصورة التي نشرها وهو يرتدي نضارة شمس باللون الأصفر تحت أشعة الشمس، وسرعان ما حصد السعدني عددا كبيرا من التعليقات والإعجابات خلال وقت قصير من نشره لها.

وشارك السعدني في وقت سابق، متابعيه بصورة من الذكريات مع والده الفنان الكبير صلاح السعدني، والتي ظهر فيها وهو يتوسط والده ووالدته في سن الطفولة، وكتب السعدني تعليقا على الصورة قائلاً: "زمان وانا صغير.. كنت بحلم ابقي كبير، كملوا انتوا بقي"، وسرعان ما حصدت الصورة على عدد كبير من التعليقات والإعجابات من قبل أصدقائه الفنانين مثل تعليق الفنانة داليا مصطفى التى كتبت ساخرة "إيه الشعر ده".

واحتفل الفنان أحمد السعدني بعيد ميلاده اليوم منذ أيام، وتلقى العديد من التهاني بمناسبة ذكرى ميلاده من نجوم الفن، وعلى رأسهم النجم شريف منير والفنانة ريهام عبد الغفور وأنجي علي ومحمد محمود عبد العزيز وهنادي مهنا وغيرهم من نجوم الفن.

وقال الفنان أحمد السعدني عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" مساء اليوم في ذكرى ميلاده: "أصعب سنة عدت عليا وحقيقي مسندنيش فيها غير ربنا وأهلي وصحابي.. متشكر لكل كلمه حلوة ومن السنادي أنا قلبت benjamin button وكل سنة حصغر سنة".