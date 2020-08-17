شكرا لقرائتكم خبر عن أنجلينا جولى تلجأ للديكتاتورية وتحكم منزلها بقبضة من حديد.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبدو أن الشائعات الرومانسية ابتعدت عن أنجلينا جولى هذه الفترة وبدأت الشائعات من داخل منزلها، فبعد انتشار شائعة تزعم أن جولى تطلب من أبنائها التجسس على والدهم براد بيت، نشرت مجلة Globe خبراً يزعم أن جولي، لدرجة أن كل ما يعمل معها يخشى حتى تسريب نقطة مياه واحدة، وهذا ما تسبب فى أن كل ما يعمل لدى النجمة يكرها بشدة.

وأضافت المجلة أن جولى إذا شعرت بأن هناك شخصا يعمل لديها وغير جدير بالثقة تقر إعفاءه من الوظيفة دون تردد قبل حتى التأكد ما إذا كان جديراً بالثقة أم لا، ولكن فى الحقيقة الخبر يكذب نفسه بنفسه ولا يحتاج لأى نفى، فإذا كانت جولى تحكم البيت بقبضة من حديد فكيف يتم تسريب كل هذه المعلومات لمجلة نميمة ومعروفة بأن أخبارها ليست محل ثقة على الإطلاق.

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وكانت مجلة Life & Style قد نشرت أن جولى تستغل فرصة ذهاب أبنائها إلى منزل والدهم للتجسس على بيت، حسب ما نشرت المجلة على لسان مصد مجهول مقرب من النجمة.

وأشار المصدر، الذى لم تذكر المجلة اسمه، إلى أن أنجلينا تفعل ما تفعله الكثير من الزوجات السابقات عندما يبدأ أطفالهن قضاء ليلة عند ولدهم فيقدمون لوالدتهم تقريرًا عما يحدث فى منزل الأب، خاصة إذا كان هناك امرأة أخرى فى المنزل.

وحسب المجلة فإن علياء شوكت تعيش مع بيت رغم أنه حتى الآن لا يوجد تصريح رسمى يؤكد علاقة الثنائى، وتوضح المجلة أن جولى تواصل استخدام زيارات أطفالها لمنزل والدهم فرصة لجمع المعلومات، لكن الحقيقة الوحيدة فى هذه الرواية هى أن بيت وجولى فى وضع أفضل عندما يتعلق الأمر بالمشاركة فى تربية أطفالهما، إلا أن باقى القصة مجرد سرد خيالى، وأكد موقع Gossip Cop أن جولى لن تستخدم أطفالها فى تلك المهمة حفاظًا عليهم، غير أنه لا يوجد أى تصريح يؤكد علاقة براد بيت وعليا شوكت .