شكرا لقرائتكم خبر عن آديل "ماعندهاش فكرة" عن موعد إطلاق ألبومها الغنائى الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعد سلسلة طويلة من التساؤلات التى وجهت للنجمة العالمية آديل عن موعد إطلاقها لألبومها الغنائى الجديد، كانت المفاجأة بأن النجمة الشابة فى الحقيقة لا تعلم الموعد الحقيقى لإطلاق الألبوم الجديد الذى ينتظره الملايين حول العالم، وكانت الإجابة بمثابة صدمة بالنسبة لقطاع كبير من محبى وعشاق آديل من مختلف الأعمار.

وجاءت هذه التصريحات بعد فترة طويلة من إعلان آديل أن ألبومها الجديد سيطلق فى سبتمبر المقبل بعد تم تأجيله، ففى شهر فبراير الماضى ظهرت المغنية الشهيرة بمقطع فيديو قصير تؤكد لجمهورها فى حفل زفاف أحد الأصدقاء قائلة، "سأطلق ألبومى فى سبتمبر".

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اديل

من جهته قال جوناثان ديكنز مدير أعمال آديل، "لن يتم إطلاق الألبوم فى شهر سبتمبر المقبل، وأنه سيكون جاهزاً عندما يكون جاهزاً، فلا يمكننى تحديد موعد لذلك حتى الآن، نحن لدينا العديد من الأعمال الموسيقية ولكننا مازلنا نعمل عليها حتى الآن".

آديل استطاعت خلال الفترة الماضية أن تتحول لواحدة من أهم وأرقى أيقونات الجمال و الموضة بعدما فقدت الكثير من وزنها وهو ما جعلها ذات مظهر أنيق ومبهر.